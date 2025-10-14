日本代表FW中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）が、ブラジル代表相手のゴールを振り返った。

14日、キリンチャレンジカップ2025で日本代表はブラジル代表と東京スタジアムで対戦。これまで勝利したことがないブラジル相手の戦いとなった中、26分に先制を許すと、32分にはガブリエル・マルティネッリに背後を取られて2点差とされた。

苦しい戦いになると思われた日本。2点ビハインドで後半に入ると、アグレッシブさを失わずにいくと、52分に南野拓実、62分に中村、71分に上田綺世と3連続ゴール。2点差を逆転し、歴史に残る初勝利を収めることに成功した。

貴重な同点ゴールを決めた中村は試合後のフラッシュインタビューでゴールを振り返り、「伊東選手が良いクロスを上げてくれることを信じて走り込んでいて良かったです」とコメント。昨シーズンまでスタッド・ランスで両翼のコンビを組んでいた伊東純也からのクロスを信じていたとした。

ハーフタイム後に3点を逆転したが、「自分で変えたというよりは、後半チームとして前からプレッシングに行って、受け身になりすぎずにプレーしようとしました」とコメント。チームとして受けに回らない選択をしたと明かした。

ブラジル相手に3点を奪っての勝利。中村はスタジアムのファンに向けてもメッセージ。「今日ブラジルに勝ったということはW杯に大きく繋がると思うので、これから11月、3月と試合があるので、もっともっと繋げていきたいと思います」とコメント。ワールドカップ本番までの残り試合でも成長を見せたいとした。

【動画】伊東純也→中村敬斗のホットラインでブラジルに追いつく