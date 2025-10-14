日本代表は14日、キリンチャレンジカップ2025でブラジル代表を3ー2で破った。試合後、反撃の狼煙を上げる1点目を記録したMF南野拓実（モナコ／フランス）が、フラッシュインタビューに登場した。

試合は序盤からブラジル代表にペースを握られ、前半を0－2で折り返す。しかしながら、ここから日本代表が逆襲をスタート。52分、相手のミスを見逃さなかった南野が右足でシュートを突き刺すと、62分には右サイドを抜け出したMF伊東純也（ヘンク／ベルギー）のクロスボールから、MF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）が右足でボレーシュートを叩き込む。さらに、71分には伊東の蹴ったコーナーキックからFW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）がヘディングシュートをねじ込んで逆転に成功。試合はこのままタイムアップを迎え、日本代表はブラジル代表との国際Aマッチ14試合目にして、歴史的初勝利を手にした。

試合後、南野は自らのゴールを振り返り、「僕らが反撃する最初のゴールとなり、この勝利に繋がったので、最高の気分です」と率直な心境を口にする。前後半でガラリと試合展開が変わったが、チームとして、“前からいく意識”を共有していたのだという。

「前半は引いて、0（失点）で終わらせたかったのですが、2失点してしまったので、失うものはない、と。前から相手をマンツーマン気味でハメて、ミスを誘うことが狙いでした。その通りにできたのは良かったと思います」

ブラジル代表を破り、歴史の新たな1ページをめくったが、来年6月に北中米で共催されるFIFAワールドカップ26に向けて、南野は気を引き締める。「ブラジルはこの試合がワールドカップだったならば、今日の前半の強度で、後半も続けてくると思います」とした上で、「その中で自分たちがどのような戦い方をするのかはもう1度見直さなければなりませんし、もちろん3点を取れたことは良かったですが、戦い方はパーフェクトじゃない。もっと自分たちが主導権を握って戦うためにどうすべきかは、今後またやっていかなければならないと思います」と語った。

日本代表の10月シリーズはブラジル代表戦をもって終了。次回の11月シリーズでは、14日に『豊田スタジアム』でキリンチャレンジカップ2025が控えているが、同試合の対戦相手は現時点で決まっていない。

