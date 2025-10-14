日本代表FW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）が、ブラジル代表相手の歴史的勝利を振り返った。

14日、キリンチャレンジカップ2025で日本代表はブラジル代表と東京スタジアムで対戦。これまで勝利したことがないブラジル相手の戦いとなった中、26分に先制を許すと、32分にはガブリエル・マルティネッリに背後を取られて2点差とされた。

苦しい戦いになると思われた日本。2点ビハインドで後半に入ると、アグレッシブさを失わずにいくと、52分に南野拓実、62分に中村敬斗とゴールを重ねて追いつくと、71分に上田がコーナーキックから逆転ゴール。2点差を逆転し、歴史に残る初勝利を収めることに成功した。

試合後のフラッシュインタビューに臨んだ上田。10日のパラグアイ代表戦での劇的同点ゴールに続いて2試合連続で大仕事をやってのけたが、「なかなか前半からチャンスは作れませんでしたが、伊東選手から良いクロスが上がっていた」と狙っていたとコメント。コーナーキックの直前に伊東純也のクロスから惜しいヘディングシュートを放っていただけに、しっかりと決め切れて良かったとした。

また、ブラジル相手に歴史的勝利をおさめることとなったゴールについては「特別嬉しいですし、気持ち的にはその前のシーンで決めたかったですが、意味あるゴールを決められたので嬉しいです」とコメント。背番号18に変えてから2試合連続で大きな結果を残すこととなった。

残り8カ月でワールドカップ本大会が始まることに。目標を尋ねられた上田は「もちろん、チームと同じ優勝です」とコメント。「約束はできないですけど、そこを目指すために僕を含めて選手はみんな成長しているので、目指せる場所にいると思います」と、ファン・サポーターに期待を寄せてほしいと語った。

【動画】歴史が動いた！上田綺世の豪快ヘッドでブラジルを下す