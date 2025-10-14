“おはぎ大好き”乃木坂46井上和は圧倒的つぶあん派！「あの豆感がたまらなく好きです！」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。10月9日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「先日の放送で、にゃん先生がおいしそうにおはぎを食べているのを聴いていて、かわいすぎて耳がとろけそうになりました。にゃん先生は、つぶあんとこしあんは、どっちが好きですか？ 私はこしあんが好きです！」（広島県 17歳）

◆つぶあん派？ こしあん派？

井上：先月の授業を聴いて、おはぎで耳がとろけそうになったということで（笑）。ありがとうございます！ つぶあん派かこしあん派かですが、リスナーくんはこしあんが好きらしいです。私は……つぶあん派です！ 戦いだ～!!

これは譲れない。つぶあんのほうが圧倒的においしいと私は思っています！ こしあん派の方は「皮が残る感じが嫌だ」っておっしゃる方もいるじゃないですか。その皮が良いのではないかと私は思います。あの豆感がたまらなく好きです！ ただ、いつかの授業でも話したことがあるようなないような……。でも、おはぎに関してもそうですし、あんこの話もいろいろしすぎて忘れちゃった（笑）。じゃあ、これを機に覚えてください。私はつぶあん派です！

