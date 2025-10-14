Mrs. GREEN APPLE、米津玄師, 宇多田ヒカル、Ado、INI…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（10月11日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。10月11日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（10月11日（土）付）を発表しました。初登場！ 10月1日（水）にリリースされたメジャーデビュー作となる10枚目のミニアルバム『bouquet』収録曲がランクイン。先週の8位から1ランクダウン↓ 9月17日（水）にリリースされた15枚目のシングルが3週連続でランクイン。10月4日（土）の放送では、ゲストに日向坂46の金村美玖（かねむら・みく）さん、河田陽菜（かわた・ひな）さんをお迎えして、同曲のお話などを伺いました。ランキング圏外から再登場！ 現在公開中の劇場アニメ「ひゃくえむ。」主題歌。11日（土）、12日（日）には、新アリーナ・TOYOTA ARENA TOKYOで音楽ライブこけら落とし公演を開催しました。初登場！今年6月18日（水）に配信リリースされた楽曲ですが、歌詞に合わせたキュートな手の振り付けがTikTokで話題になっています。初登場！ 同曲は、10月31日（金）に全国公開されるINI初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」主題歌です。初登場！ 10月1日（水）に配信リリースされた楽曲で、連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK）の主題歌です。先週の6位から2ランクアップ↑ 現在公開中の映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」主題歌が2週連続でランクイン。同曲は、宮本浩次（みやもと・ひろじ）さんが作詞作曲を、まふまふさんが編曲を担当しました。先週の2位から1ランクダウン↓ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」エンディング・テーマが2週連続でランクイン。米津さんは、同曲を制作するうちに「歌ってもらうのは宇多田ヒカルさんしかいない」と強く感じ、オファーしたそうです。先週1位から1ランクダウン↓ 9月24日（水）にリリースされたシングルで、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌が3週連続でランクイン！ 10月7（火）には、同作のオープニングムービーがYouTubeで公開されました。そして、今週の第1位は……？先週5位から4ランクアップ↑ Mrs. GREEN APPLE 2025年最後の新曲として、9月28日（日）に配信リリースされた楽曲が2週連続でランクイン！――番組ではほかにも、ゲストパートに長渕剛さんが登場。10月1日（水）からスタートしたアリーナツアー「TSUYOSHI NAGABUCHI 7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025」のお話などを伺いました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X：@JA_CDJ