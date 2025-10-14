大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミルウォーキー・ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズの初戦を2-1で制した。しかし、最終回に見せたデーブ・ロバーツ監督の継投に対して、またもや批判の声があがっている。米メディア『ファン・サイデッド』のマーク・パウエル記者が言及した。

この試合、ドジャースはブレイク・スネル投手が8回（103球）を投じ、被安打1、奪三振10、与四死球0、失点0という圧巻の投球を披露。しかしロバーツ監督は、スネルを降板させ、9回を佐々木朗希投手に託す決断を下した。

その結果、佐々木はジャクソン・チョウリオ外野手の犠牲フライで1点を失うと、二死走者1、3塁のピンチを迎え、ブレイク・トライネン投手と交代した。トライネンはウィリアム・コントレラス捕手に四球を与えて満塁のピンチを迎えるが、最後はブライス・チュラング内野手から三振を奪い、なんとか勝利を手にした。

この日のロバーツ監督の采配についてパウエル氏は「スネルを降板させたのは、完全にロバーツ監督のミスだった」とし、続けて「佐々木はまだ23歳という若さを考慮することが重要だ。プレーオフで失敗すれば、その成長は台無しになってしまう」と言及した。

