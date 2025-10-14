Red Bull Tokyo Drift｜レッドブルが一夜限りのシークレットイベントを開催！

レッドブル・ジャパン株式会社は10月4日（土）、日本が誇るストリートカーカルチャーを凝縮したイベント「Red Bull Tokyo Drift」を開催した。

【画像】熱狂に包まれたレッドブルによる完全招待制のストリートカーカルチャー・イベント「Red Bull Tokyo Drift」（写真65点）

完全招待制のこのイベントは、開催直前まで会場すら明かされない徹底ぶりで、SNSに流れていたのはロゴ画像のみ。「レッドブルがまた何か仕掛けるらしい」という噂だけが広がり、その全貌は謎に包まれていた。

その舞台となったのは、川崎市郊外に位置する巨大な物流倉庫。普段はトラックが行き交う無機質な空間が、ネオンライトとDJサウンドに包まれた非日常のステージへと変貌した。 そこに集結したのは、レジェンドカービルダー、トップドライバー、カリスマカーオーナー、そして100台を超えるカスタムカー。

イベント名から想起するイメージまさしく、映画『ワイルドスピード』シリーズの東京を舞台とした3作目、『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』のギャザリングシーンが再現されているようであった。

展示されている車は実に多種多様で、日本のカーカルチャーシーンがこれでもかというほどふんだんに詰め込まれていた。アストンマーティンヴァルキリーAMR Proのような最新鋭かつ最高級レベルのスーパーカーから、今や世界中で人気のリバティーウォークのフェラーリF40、TOP SEACRETのGT-Rや、RE雨宮のRX-7といったトップチューナーによるJDM車両、もはや日本が守っていくべき文化となりつつあるフルノーマルのAE86など、レッドブルが厳選した珠玉の車たちが会場を埋め尽くした。

イベントは、主にバスケットボールやサウナのイベントで活動するMC MAMUSHI氏の進行でスタート。レッドブルらしいハイテンションなトークで会場のボルテージを一気に引き上げた。

その勢いのまま、ステージ前ではフリースタイルバスケットボールやBMXによるストリートパフォーマンスが披露され、観客を釘付けにした。

そしてイベント開始から約1時間、ついに目玉コンテンツが始まる。

開催前日に届いた案内を見たとき、会場の地図をGoogle Mapで確認すると、そこには広い螺旋スロープが写っていた。しかもトラックが通行できるほどの幅がある——まさか、あの伝説的ドリフトシーンを再現するのか？ そんな予感を胸に、現地へ足を運んだ。

結論から言えば、レッドブルはそれをやってのけた。

螺旋スロープが見えるポジションの最前で待機すること30分、聞こえてきたのは激しいスキール音。サーキットやドリフトイベント会場でしか聞こえない音だ。上からゆっくりと姿を現したのは、ドリフトレジェンドのマッド・マイク・ウィデット操るMAZDA 3と、フォーミュラドリフトドライバーの箕輪大也選手が操るToyota GR Corolla。そして両車が階下に着き、再びタイヤと地面が激しく擦れる音と共に、段々とスロープを回って段々と近づくのが空気の振動で伝わってくる。

今か今かと手に汗握りながらカメラを構えていると、ヘッドライトの光がチラッと見え、次の瞬間、常識ではありえない角度で全輪を滑らしながらスロープを駆け上がってくるToyota GR Corollaの姿が目に飛び込んできた。一瞬で視界から消えてしまったものの、ギャラリーもそのインパクトに思わず息を呑む。続いて登場したMAZDA 3のドリフトにも大歓声が上がる。

なかでも最大のハイライトは、2台による追走ドリフトだった。カメラカーを先頭に、GR CorollaとMAZDA 3が寸分の狂いのないコントロールで横に並びながら、スロープをドリフトクライム。映画の世界に飛び込んだかと、その場にいた誰もが錯覚しただろう。

圧巻のドリフトを見せたマッド・マイク氏と箕輪大也選手は、パフォーマンス後にインタビューに応じた。

マッド・マイク氏は、「2000年からドリフトを始めて以来、ずっと日本で走りたいと思っていた」と語り、今回のイベントを心から楽しんだ様子だった。彼にとって日本は特別な場所であり、「日本にはドリフト文化が根付いていて、ドリフトに関するスポットも多い。今日の観客からもたくさんのエネルギーを感じたし、本当に感謝している」と笑顔で振り返った。

一方、日本を代表するドライバー・箕輪大也選手は、「とてもいい経験になったし、観客にとっても滅多にない光景だったと思う。このような機会を与えてくれたレッドブル、そしてこの会場のスケールの大きさにも感動した」と語る。 また、マッド・マイク氏との共演については、「フォーミュラドリフトの時期は重なっていなかったので、今回が初めての追走。本当に楽しかった」と興奮気味に振り返った。

さらに今後への期待について、「レッドブルさんがこうしたイベントを企画することで、車を好きになるきっかけが生まれる。だからこそこうしたシーンがもっと大きくなって、ドリフトに限らず車文化全体が盛り上がっていってほしい」と語った。

若きホープとレジェンドドライバーの共演は、大成功に収まったようだ。

ステージ前でカバーに覆われていた1台の車が、マッド・マイク氏と箕輪選手によってアンヴェイルされる。

その正体は、街中やイベントで見かける巨大なレッドブル缶を背負ったMINI。低く構えたシャコタンスタイルに、ブルーのアンダーネオンが妖しく輝く。このMINIはまだ完成途上で、今後のイベントでのドリフト披露に向け、さらなるアップグレードが施される予定だという。

今回の「Red Bull Tokyo Drift」は、名だたるレジェンドたちが一堂に会する、まさに夢のような一夜だった。会場で展開された光景は、車好きなら誰もがその場に居合わせたいと思うほど圧倒的で、非日常のエネルギーに満ちていた。しかし今回は完全招待制だったため、入場できたのは限られたゲストと一部メディアに限られ、多くのファンはその熱狂を外から見つめるしかなかった。

だが、そんな車好きたちに朗報だ。 2026年3月、さらにスケールを拡大した「Red Bull Tokyo Drift」本編の開催が決定した。詳細はまだベールに包まれているものの、今回を凌駕する仕掛けが用意されていることは間違いないだろう。

世界中で誰もがワクワクするようなイベントやコンテンツを数多く創り上げてきたレッドブル、彼らが日本の多彩なカーカルチャーに翼を授け、再び常識を超える光景を見せてくれることを期待したい。