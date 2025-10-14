会場：東京スタジアム（東京都）／10月14日（火）19時30分キックオフ
キリンチャレンジカップ2025のブラジル代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。
今年6月をもって閉幕したFIFAワールドカップ26アジア最終予選において、日本代表はグループCを首位で終え、8大会連続8度目のワールドカップ出場を決めた。以降、今年7月には国内組のみの編成で東アジアE-1サッカー選手権2025決勝大会を戦い、続く9月シリーズではアメリカ合衆国へ遠征。FIFAワールドカップ26共催国のメキシコ代表とのゲームは0－0、アメリカ代表とのゲームは0－2で終えていた。
迎えた10月シリーズでは、パラグアイ代表、ブラジル代表と“南米勢”との2連戦を戦う。10日に行われたパラグアイ代表とのゲームは、1－2で後半アディショナルタイムに突入し、国際Aマッチ2連敗も頭をよぎったが、試合終盤に途中出場していたFW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）が値千金の同点ゴールを奪い、2－2のドローに持ち込んだ。同試合から中3日、今度は『東京スタジアム』（※味の素スタジアム）で“王国”との一戦を迎える。
ブラジル代表はFIFAワールドカップ26南米予選で一時は3連敗を喫するなど、予想外の苦しい戦いを強いられたが、最終的には5位に入り、23大会連続23回目の本大会出場を決めていた。今年6月からは、ミランやレアル・マドリードなど欧州の強豪クラブを率いてきたカルロ・アンチェロッティ氏を新監督に迎え、来年に控えた本大会に向けて“本格始動”。この10月シリーズでは、10日に国際親善試合で韓国代表と対戦しており、5－0と力の差を見せつけて大勝していた。
そんなブラジル代表とのゲームに向けて、森保一監督はパラグアイ代表戦からスターティングメンバー4名の入れ替えを決断。GK鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）、DF渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）、DF鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）、MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）、MF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）、MF佐野海舟（マインツ／ドイツ）、MF南野拓実（モナコ／フランス）とと7名が“連戦”を戦い、DF谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）、MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）、MF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）、FW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）の4名が新たに先発に名を連ねた。並びは「3－4－2－1」と予想される。
試合はこのあと19時30分キックオフ予定。試合の模様はテレビ朝日系列にて全国生中継され、TVerとABEMAでも生配信される。
日本代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは以下の通り。◆◼︎スターティングメンバー
▼GK
1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
4 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
8 南野拓実（モナコ／フランス）
20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
▼FW
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
▽GK
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▽DF
5 長友佑都（FC東京）
16 安藤智哉（アビスパ福岡）
2 橋岡大樹（スラヴィア・プラハ／チェコ）
22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
▽MF／FW
14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
7 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
19 小川航基（NEC／オランダ）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
24 斉藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）
26 望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
6 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）