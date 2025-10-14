今日の運勢は？ ★10月15日（水）12星座占いランキング！ 第1位は牡羊座（おひつじ座）！ 今日のあなたの順位は何位…!?

2025年10月15日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月15日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネの夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？交友関係で広がりがありそう。初対面の人に会う場合は、普段よりもおしゃれに気を使うと良いでしょう。明るい雰囲気を心がけて話すようにすると、良い縁が生まれてくるようです。得意なことや好きなことを発表する機会がありそう。皆に喜ばれると自信もついてくるようです。さらにポジティブな言動を意識すると、恋愛にも良い影響がありそう。気になっていた人から声をかけられるかも！？先輩などから良い話を聞くことができるようです。なんだかやる気がわいてきて、現状よりも大きな夢を叶えたくなるかも。絵や文章にして、しっかりとイメージをしてみると良いでしょう。今日は、仕事や勉強などが効率よく行えそうです。もし分からないことがあれば先輩に質問してみると◎仕事などの理解が深まると、パートナーや恋人に対する気持ちにも変化がありそう。ライバルなどの活躍を知り、情熱がわいてくるようです。その想いを大切にしながらもコツコツと努力を積み重ねると良いでしょう。多少面倒なものがあっても、怠けないようにすると◎華やかな場所へ出かけたり、イベントなどに誘われるかも。昼間はとてもにぎやかそうなので、夜は一人でくつろげる時間を持つと◎深くリラックスすると、これからに活かせそうなアイディアが出てくるかも。思いきりの良さが運気アップの秘訣。必要なものと、そうでないものを分け、要らないものは思い切って捨てることも大事なようです。こだわりを捨てることができたなら、新しい道が見えてくるかも。寒くなる時期に備えて部屋の環境を整えていくと◎ 苦手な物事にも向き合ってみるのもアリ。しっかりと対応できれば、心のモヤモヤもとれて前向きな自分になれるようです。情報を追うことに疲れてしまったら、今日はとにかくストレス発散を心がけて。時間があるなら昼寝をするのも良いでしょう。ペットと遊ぶなど癒やされるようなことを行ってみて。社交的な日となりそうです。周りと協力することで、仕事などもはかどるようです。コミュニケーションを取る大切さを痛感するかもしれません。夢や目標に向かってステップアップしていきましょう。今日は、にぎやかな場所よりも、自然があふれる場所や、自宅でゆっくりと過ごした方が上手くいきそう。家族とゲームやおしゃべりを楽しんだり、好きな人とメッセージで交流を持ったりすると良いでしょう。恋する気持ちが加速して、好きな人の言動に一喜一憂してしまいそうな日。ですが、どんなときでも自分らしさを忘れないようにしましょう。気分転換に好きな飲み物をいただくと◎何か新しいことを行う前は、それが上手くいくようにイメージをしてみると良いでしょう。不安なことがあれば、対策を立ててみるのも大切なようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/