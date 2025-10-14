大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日から、ミルウォーキー・ブルワーズとナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）を戦っている。同シリーズではベン・カスペリアス投手が新たに登録されたが、出場機会は限定的になるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

カスぺリアスは今季レギュラーシーズンで46登板、7勝5敗13ホールド2セーブ、防御率4.64といった数字を残したリリーフ右腕。不調により9月上旬にマイナーへ降格すると、ポストシーズンでもワイルドカードシリーズ（WCS）、ナショナルリーグディビジョンシリーズ（NLDS）ではそれぞれ登録外が続いていた。

同メディアは「カスぺリアスは7月7日時点では40イニングを投げ4勝1敗、防御率2.93、44奪三振、与四球わずか7という成績だった。先発ローテに故障者が相次いでいたため、ドジャースは彼をロングリリーフ兼スポット先発として起用する試みを行ったが、結果は芳しくなかった。その後5試合（19.2イニング）で18失点を許した彼は、9月9日に3Aへ降格した時点で、直近25試合（37.2イニング）における防御率が6.45だった」と言及。

続けて、「カスぺリアスは9月6日以降、メジャーの試合には出場していない。シーズン後半の不振と実戦から長らく遠ざかっていることを考慮すると、彼は影響の少ない場面でのみ起用される見込みだ」と記している。

【関連記事】

【了】