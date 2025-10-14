大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間14日から、ミルウォーキー・ブルワーズとナショナルリーグ優勝決定シリーズ（NLCS）を戦っている。デーブ・ロバーツ監督は、シリーズを勝ち抜けるかは野手陣の働きにかかっていると考えているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ドジャースは今季レギュラーシーズンでブルワーズと6回対戦しているが、0勝6敗と一度も勝利できていない。ただ、チームが不調だった7月に対戦時期が固まっていたため、ポストシーズンでは違った展開になるのではという見方もされている。

同メディアは「ドジャースはナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ（NLDS）では4試合でわずか13得点（1試合平均3.25得点）にとどまり、最後の2試合ではそれぞれ2得点にとどまった。先発陣の活躍で勝ち上がりに必要な勝利数を獲得したが、NLCSでは更なる活躍が求められる。特に改善すべき分野の一つは、得点圏に走者がいる状況での打撃だ。出塁にはほとんど問題がなかったが、得点のチャンスで29打数5安打、打率.172にとどまった」と指摘。

合わせて、「今回のNLDSは投球と守備、そして失点防止の重要性を物語っていると思う。我々の攻撃は素晴らしいものではなかった。フィラデルフィア・フィリーズの投手陣の功績を称えるべきだろう。今後は攻撃力をもっと改善する必要がある」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

