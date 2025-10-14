ロッテは14日、吉川悠斗投手、池田来翔内野手、安田尚憲内野手、山口航輝外野手の4選手が16日からフェニックス・リーグメンバーに合流することを発表した。
◆ 参加中のメンバー
▼ 投手
東妻、菊地、廣畑、八木、田中晴、一條、鈴木、中村稔、木村、河村、坂井、廣池、田中楓、本前、森、秋山、中村亮、茨木、長島、パラシオス
▼ 捕手
松川、植田、富山
▼ 内野手
石垣、宮崎、勝又、谷村、松石
▼ 外野手
山本大、和田、アセベド、高野、藤田
