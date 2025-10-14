メジャーリーグ 最新情報

13日（日本時間14日）、アメリカンファミリー・フィールドで行われたミルウォーキー・ブルワーズとロサンゼルス・ドジャースのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦。4回表、ドジャースが「センターゴロ併殺打」で先制を逃す珍しいシーンがあった。



両チーム無得点で迎えた4回表のドジャースの攻撃。1死満塁のチャンスを作り、打席には7番のマックス・マンシーが入る。



その2球目、高めに来たカットボールをマンシーが中堅方向に弾き返す。伸びていく打球をブルワーズ中堅手サル・フレリックが追い、フェンス前でタイミングを合わせてジャンピングキャッチを試みた。



ボールはフレリックのグラブに当たって後にこぼれ、フェンスに触れる。その打球が地面に落下する前にフレリックが再び捕球し、インプレーとなった。



一瞬のうちに起きたプレーが、ドジャース走者を混乱させた。三塁走者テオスカー・ヘルナンデスはダイレクト捕球かを確認し、一度三塁ベースに戻ってから本塁へ突入。



これをブルワーズ守備陣が見事な中継プレーで本塁フォースアウトで刺した。



二塁走者のウィル・スミスは、フレリックがダイレクト捕球したと判断。そのため三塁進塁を図っておらず、ブルワーズ捕手のウィリアム・コントレラスがそのまま三塁ベースを踏んでアウトとなった。



中堅ゴロ併殺プレーとなり、スリーアウト。ドジャースは1死満塁からの大飛球で一気に二つのアウトを取られ、この回無得点に終わった。



それでもドジャースは、6回にフレディ・フリーマンのソロ本塁打で先制。投げては先発スネルが8回10奪三振、無失点と完璧な投球を披露した。



試合は9回に両チームが1点を取り合う白熱した展開となったが、ドジャースが2－1でブルワーズに勝利した。



敵地での先勝に成功したドジャースは、第2戦の先発にエース・山本由伸を投入。ブリュワーズは今季17勝（6敗）の大黒柱フレディ・ペラルタで巻き返しを図る。



















【動画】8－6－2、ブルワーズが決めた「中ゴロ併殺」がこれだ！

MLBの公式Xより











WHAT JUST HAPPENED?!?!?!

— MLB (@MLB)【了】