フェラーリ250GTOとマクラーレンF1、アナログ時代の名車をドライブ

パワーアシストもなければドライバー・エイドも、セイフティーネットさえ備えられない。フェラーリ250GTOとマクラーレンF1は、ともにアナログ時代の作品だ。さて、2台はどう異なるのだろうか？フェラーリ250GTOとマクラーレンF1をドライブしたマーク・へイルズがその印象を語る。

【画像】名車、フェラーリ250GTOとマクラーレンF1に試乗！（写真3点）

ともにV型12気筒エンジンを搭載する。1台はフロントに、もう1台はキャビン後方に搭載していて、排気量が2倍なら最高出力も2倍とされている。1台のシャシーは60年前に造られた車らしくラダーフレーム構造を用いるが、もう1台は航空宇宙時代に相応しいカーボンコンポジット製タブを採用。新しいほうは前後とも独立式サスペンションとなるのに対し、古いほうのリアはリジッドアクスル式だ。タイヤサイズも2倍ほどの差があるが、それでも2台には少なくない数の共通点が存在する。

1961年、フェラーリは250GT SWB（ショートホイールベースの意）をベースとするニューモデルの開発を計画。このプロジェクトは若きジオット・ビッザリーニの手に委ねられた。一説によると、ル・マンで走らせるフェラーリを所有していなかったある富豪から、なにがしかの資金がビッザリーニに流れたともいわれる。

それからおよそ30年が経過し、マクラーレンのCEOだったロン・デニスはF1ロードカーのプロモーションとブランディングのため、テクニカルディレクターだったゴードン・マーレイにGTRバージョンの追加を指示する。これは私の推察だが、レーシングカーの開発に難色を示したマーレイに、デニスはなんらかのボーナスを弾んだのではないか。マーレイ自身、「レーシングカーを作りたくなったら自分で作る。ただし、ロードカーをベースにはしない」という主旨の発言をしていた。ここで紹介する車両は、マクラーレンの手でレーシングカーから公道を走行できるスペックに改められたものだが、レース用のギアボックス、ウィング、スプリッターなどはそのまま残されている。

では、ドライブするうえで、どんな共通点があるのか？ともにパワーアシストの類いは一切持たないため、ステアリングはかなり重いが、リムに伝わってくるメッセージは実にピュアで、最近の車では得がたいものだ。どちらをドライブしていても、タイヤのグリップがもっとあればと願わずにはいられない…。ちなみに、GTOが履いていたヴィンテージモデル用のダンロップは、現代のハッチバックモデルと変わらないサイズだ。しかもクロスプライである。ターンインで車の向きを変え、アペックス目指してステアリングを切り込んでいく。各部のジョイントやリンクに残っている遊びを締め上げ、あいまいさを取り除くと、荷重がしっかり乗ってきたことが感じられる。ただし、進入速度がわずかに速すぎたのか、ノーズが思ったほどインを向かない。そして車の動きがどこか不正確なように感じられる。それらを修正するため、ブレーキを使って強い前荷重の姿勢を作ると、コーナーのほんの少し手前から車を回転させようとするヨーモーメントが立ち上がり、思いどおりのラインでコーナーに進入することができた。

すると、ジオメトリー変化によって車高が変わり、操舵力に重みが増してくる。ただし、テールスライドさせてステアリングを反対側までフルロックさせるようなことは止めておこう。その代わりに、車の挙動が変化するプロセスを感じ取って正確なタイミングでスロットルペダルを踏み込み、これにより必要なスクォットを引き出すことでヨーモーメントを封じ込め、車高を一定に保つ。もしもこれを正しく実行できれば、250GTOは鮮やかなドリフトの姿勢を示すと同時に、ステアリングはほぼ直進状態のままヨーモーメントを保ち、タイヤを空転させ続けることができる。もしもこれに失敗すれば、ノーズがアウト側を向くか、ひと呼吸おいて最初からやり直すしかない。もしくはテールが大きく流れ出してステアリングを反対側までフルロックさせた後、少し待って、車が真っ直ぐ進むように仕向ける。そして一からやり直すのだ。いずれにせよ、その加減は調整できるし、決して扱いづらいものではない。そして、現代の車で同じような感覚を味わうのは不可能といって間違いない。

同様のことをF1で試そうとすれば、車速域はずっと高いものになる。6.1リッターのBMWエンジンはどこまでもパワフルで、荒々しいサウンドを轟かせながら速度を伸ばしていく。その勢いはシフトアップしても変わらないように思えるほど。続いてブレーキペダルからの振動を感じながら減速させ、コーナーに進入する。パワーアシストを備えていないのに、ステアリングは多くを語りたがらない。キックバックやバイブレーションは感じ取れるが、私の目指している方向に前輪が向かっているかどうか、確信が持てないのだ。しかも、その感覚は車速によっても変化する。

車速を上げるとフロントの感触はさらにあいまいになるが、ウィングにより強いエアフローを受けることになるリアは逆にどっしりと安定してくる。したがって無闇にステアリングを頼りにするよりは、コーナーの出口が見えてから加速を試みたほうがいい。それも注意深く行うことが重要だ。

タイヤはブリヂストンの最上位モデルを装着していたが、それでも公道用のタイヤであることには変わりない。このためフロントのグリップだけでなく、480lb-ftのトルクを受け持つリア・タイヤも盤石とは言いがたい。したがって、もしも4速で走行中にリアが急激に動き始めたら、あなたは日ごろの運動不足を悔やむことになるだろう。

だからといって2台の存在意義が薄れるわけでは決してない。どちらも壮大な技術的ステートメントであり、アイコンと呼ぶに相応しい存在であることは明らか。その点を踏まえたうえで、冷静に評価する必要があるだろう。たとえばマクラーレンについていえば、おそらく自宅からサーキットに向かう途中で快適性に不満を覚えるはず。もっとも、巨大なスリックタイヤを履かせたF1のフロント車高を落したのは、エアフローの進入を排除して車がリフトするのを防ぐのが目的で、ステアリングの正確性は増すかもしれないが、それによってドライバーが抱く自信が強まるとは限らない。

GTOに同様の反応を期待するのは無理というもの。なにしろエンジンをフロントに積んでいるうえに、シャシー剛性は比べるまでもない。当時、レーシングカーとロードカーの垣根はいまほど高くなかった。したがってタイヤをスライドさせるなどして、前後のタイヤを調和させながら操る術を習得すればいい。そしてそのプロセスもまた、決して恐怖を覚えるようなものではない。

この一文を、エンジンやギアボックスの印象を記さないまま締め括るのはフェアではなかろう。2台とも、現代の車とは比べものにならないほど明確な個性を有しているが、とりわけそのサウンドは2台の本質といっていいくらいの価値があるし、あまり確実とはいえないシンクロを駆使しながら素早くシフトする喜びは何ものにも代え難い。エンジンにターボチャージャーをつけてギアボックスをパドルシフトに変えてもパフォーマンスに大差はないだろうが、その時点で、2台はアイコンとしての資格を失うはずだ。

編集翻訳：大谷達也 Transcreation：Tatsuya OTANI