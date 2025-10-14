千葉ロッテマリーンズは、2025年12月12日(金)より全32劇場でドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2025（仮題）」を公開することを発表した。

本作品は春季キャンプから密着で取材を開始し、選手の素顔や試合の裏側などチームの様々な姿を描くドキュメンタリー映画で、2023年より続く三作目となる。

映画「MARINES DOCUMENTARY 2025（仮題）」の詳細は次の通り。

＜ドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2025（仮題）」詳細＞

【公開日】 2025年12月12日(金)～2025年12月25日(木)

※2週間公開※ユナイテッド・シネマ幕張のみ2026年１月1日(木)までの公開を予定。

【公開劇場】 全国32劇場 ※劇場リストは別紙ご覧ください。

【鑑賞料金】一般：2,200円(税込)、高校生以下(障がい者手帳お持ちの方含む)：1,200円(税込)

【製作】 千葉ロッテマリーンズ

【制作プロダクション】 STORIES LLC.

【配給】ローソン・ユナイテッドシネマ

■映画特設サイト: https://www.marines.co.jp/documentary/2025/

