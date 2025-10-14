均衡を破ったのは4番！ドジャース・フリーマン、勝利へ導くソロホームラン

ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは13日（日本時間14日）、ミルウォーキー・ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦に2-1で勝利。均衡を破ったのは、4番の一振りだった。



ドジャースの先発はブレーク・スネル、ブリュワーズは「オープナー」で中継ぎ左腕のアーロン・アシュビーをマウンドに送った。



試合は拮抗した投手戦となり、5回まで両チーム0行進。迎えた6回表、ブリュワーズはこの回から3番手のチャド・パトリックを投入する。







1死となり、4番のフリーマンが左打席に入る。カウント3－2からの6球目、真ん中低めにきた154キロのストレートを主砲のバットが捉えた。



フリーマンらしい縦軌道のスイングですくい上げられた打球は、やや詰まりながらも右翼スタンドに到達。貴重な先制点をドジャースにもたらした。



ドジャースは、先発のスネルが8回10奪三振無失点と完璧な投球を披露。ドジャースは9回にも1点を追加し、2-1で初戦を制した。



「1番・DH」で出場した大谷翔平は、2打数0安打3四球の成績だった。

















【動画】頼りになる大打者、フリーマンの先制アーチがこちら！

MLBの公式Xより











FREDDIE FREEMAN BREAKS THE DEADLOCK!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】