「経験生かしつつ負担減らせる」ダルビッシュ有、39歳でリリーフ転向？　…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスに所属する39歳のダルビッシュ有投手は、年を追うごとにややパフォーマンスが落ちている。来季はリリーフ転向も選択肢の一つになり得ると、米メディア『フライアーズオンベース』が報じている。

ダルビッシュは2020年12月からパドレスに在籍し、これまでチームのエースとして活躍してきた。しかし、近年は怪我に悩まされることが多く、今年は開幕直前で肘の炎症により故障者リスト入り（IL）し、約4カ月の長期離脱を経験。ようやく今年7月に今季初出場を果たし、今季は15試合の登板で5勝5敗、防御率5.38、奪三振68をマークしている。

それを踏まえ、同メディアは「もし、パドレスが少しでもダルビッシュの価値を残したいのであれば、リリーフ転向を検討すべき」と提言。続けて「契約があと3年残っている現状では、いきなり切って年俸を帳消しにするには早過ぎる。少なくともあと1年、ブルペンで再起を図るチャンスを与える価値はある。複数イニングを任せられるリリーフとして機能できるか？という疑問はあるだろうが、十分に可能性はある。ベテランの経験を生かしつつ、救援登板で負担を減らせる。さらに、緊急時の先発やローテーションの穴埋めにも対応できるため、ブルペン起用は次の一手として理にかなった策かもしれない」との見解を示した。

【関連記事】

【了】