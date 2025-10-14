大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地のアメリカンファミリー・フィールドで行われたミルウォーキー・ブルワーズ戦に2-1で勝利。リーグ優勝決定シリーズの初戦を取った。



ドジャースの先発はブレーク・スネル、ブルワーズはリリーフ左腕のアーロン・アシュビーが先発マウンドに上がった。



ドジャースの先発・スネルは、序盤からブルワーズ打線を翻弄し、相手打線に得点を許さず。一方、ドジャース打線は走者を出すも得点を奪えず、試合は5回まで0-0の展開が続いた。







試合が動いたのは6回だった。ブルワーズはこの回からチャド・パトリックをマウンドに送ったが、ドジャースの4番フレディ・フリーマンがソロホームランを放ち、1点を先制する。



ドジャースは9回にも1死満塁のチャンスを作ると、2番のムーキー・ベッツが押し出し四球を選び、貴重な追加点を挙げた。



ドジャースの先発・スネルは8回1安打無失点の快投を披露。9回は佐々木朗希が1点を失って降板するも、後を継いだブレーク・トライネンが得点を許さず。リーグ優勝決定シリーズの初戦を2-1で制した。



この日、「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平は、2打数0安打3出塁の成績だった。















【動画】滞空時間が長い！フリーマンの先制本塁打がこれだ！

MLBの公式Xより











FREDDIE FREEMAN BREAKS THE DEADLOCK!

— MLB (@MLB)【関連記事】【了】