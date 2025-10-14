「起用に影響する恐れも」大谷翔平所属のドジャース、先発ローテーション…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズに向け、4人の先発投手体制を維持する方針を固めつつある。しかし、大谷が登板した翌日を休養日にしたいドジャースは、難しい判断を迫られているようだ。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。

シンシナティ・レッズ戦やフィラデルフィア・フィリーズ戦では、試合間の休養日を上手く活用することで、先発投手のローテーションを理想的に組むことができた。特に、第1戦と第2戦の間に休養日が設けられたことが、タイラー・グラスノー投手の中継ぎ登板後の先発起用を可能にした。

今回のナ・リーグ優勝決定シリーズでは、第2試合と第5試合の後に移動日が設けられているが、それ以外の休養はなく、より綿密な登板計画が求められる。デーブ・ロバーツ監督は「4人の先発体制で十分だと考えている。どうローテーションを組むかが鍵だ」と語り、ブルペンデーの可能性を否定した。

注目されるドジャースの投手起用について、モレノ氏は「ドジャースは休養日の前に大谷が先発登板することを望んでいるため、第2戦まで登板する可能性は低いと思われる。しかし、この順番では山本由伸投手の登板が第3戦まで遅延し、第7試合まで延長した場合の起用に影響する恐れがある」と言及した。

