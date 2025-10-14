元プロ野球選手でプロ野球解説者の真中満氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で6日に公開された動画に出演。もし、ふたたび監督をするなら、コーチに欲しい人物を明かした。

真中満氏 =BS10提供

「彼が一番適任かなって僕は思ってます」

「球団のフロントに呼ばれたら?」というトークテーマにて、「ユニフォームを着るんだったら、僕、監督はまたやりたいと思ってんですよ」と切り出した真中氏。

平井理央が「もし監督に就任するってなった時に、『この人だけは欲しい』みたいなコーチって誰です?」と尋ねると、「あ、そこはちょっとやっぱり言えませんね」と一旦ぼかしながらも、「今、楽天の監督やってる三木監督」と、三木肇氏の名前を挙げた。

続けて、真中氏は「彼はやっぱり能力がすごいんで。今、監督ですけども、コーチ業もそうですし、間に入ってヘッドコーチとか、そういうバランスとかもすごい取れる人なんで、彼が一番適任かなって僕は思ってます」と絶賛。また、堀口文宏が「2軍監督もやられたり、いろんな選手に対応できますよね」と話すと、真中氏は「はい、できます」と即答した。

さらに、真中氏に対し、鈴木建氏が「現役時代かわいがったからね」と水を向けると、真中氏は笑いながら「でも、現役時代は酒飲んでただけなんですけど」と回想。鈴木氏は「いつもね、この3人でいつも一緒だったの」と、自身を含めた3人で仲良しだったと明かしていた。