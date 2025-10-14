元プロ野球選手でプロ野球解説者の真中満氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で6日に公開された動画に出演。もし、ふたたび監督をするなら、コーチに欲しい人物を明かした。

  • 真中満氏　=BS10提供

「彼が一番適任かなって僕は思ってます」

「球団のフロントに呼ばれたら?」というトークテーマにて、「ユニフォームを着るんだったら、僕、監督はまたやりたいと思ってんですよ」と切り出した真中氏。

平井理央が「もし監督に就任するってなった時に、『この人だけは欲しい』みたいなコーチって誰です?」と尋ねると、「あ、そこはちょっとやっぱり言えませんね」と一旦ぼかしながらも、「今、楽天の監督やってる三木監督」と、三木肇氏の名前を挙げた。

続けて、真中氏は「彼はやっぱり能力がすごいんで。今、監督ですけども、コーチ業もそうですし、間に入ってヘッドコーチとか、そういうバランスとかもすごい取れる人なんで、彼が一番適任かなって僕は思ってます」と絶賛。また、堀口文宏が「2軍監督もやられたり、いろんな選手に対応できますよね」と話すと、真中氏は「はい、できます」と即答した。

さらに、真中氏に対し、鈴木建氏が「現役時代かわいがったからね」と水を向けると、真中氏は笑いながら「でも、現役時代は酒飲んでただけなんですけど」と回想。鈴木氏は「いつもね、この3人でいつも一緒だったの」と、自身を含めた3人で仲良しだったと明かしていた。

【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週木曜22:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。

