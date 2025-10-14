個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、お気に入りの優待銘柄について語ってくれました。今回は、桐谷さんが保有する優待株の中から、11月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を紹介します。

◆桐谷さんが心待ちにする11月の優待銘柄4選

桐谷さん：まずは、首都圏を中心にマンションの建設請負事業を手掛けるファーストコーポレーション＜1430＞です。100株で8万5000円くらいで購入でき、配当利回りは4.95％あります。ただ、優待をもらうには、500株以上を継続保有する必要があります。

500株を1年以上保有すると、2000円分のクオカードがもらえ、さらに3年以上保有すると3000円分に増額されます。長期優遇制度があり、株価も割安で良い銘柄だと思います。

次に、独立系の保険代理店として、ファイナンシャルプランナーが顧客のライフプランに合わせた保険商品の提案・販売を行っているFPパートナー＜7388＞を挙げたいと思います。

100株で約20万円必要です。配当利回りは4.41％で、3000円分のクオカードが年2回もらえ、総合利回りが高いのも魅力です。過去には、100株で77万円くらいまで株価が上昇したこともありました。私が買った時より安くなっていることもあって、買い増しをしたところです。倒産のリスクは低いと考えているので、優待を受け取りながら株価の回復を待ちたいと思います。

続いて、住宅建築資材の卸売や販売を行う北恵＜9872＞です。100株で7万8000円くらいで購入でき、配当利回りが3.56％あります。さらに、優待でクオカード500円分がもらえるので、総合利回りが4％くらいになるので“合格”ですね。

あと、調剤薬局チェーンを全国展開するファーマライズホールディングス＜2796＞です。100株、5万円台で、配当利回りは2.35％です。100株を1年以上継続保有すると、同社商品または『ファーマライズ薬局』のほか、グループ店舗でOTC医療品などの購入に使用できる500円分の商品券5枚（2500円分）がもらえます（※）。そうすると、総合利回りが6.55％くらいになります。

※処方せん調剤・コンビニ併設店舗では利用不可

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2025年1月8日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります。掲載している内容は、収録時点のものになります。最新の情報及び詳細については、各社のHP等でご確認ください。また、内容に関しては万全を期しておりますが、情報の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではございません。投資の判断は、ご自身の責任で行うようお願いします。

文＝All About 編集部