「本調子ならローテ上位だが」千賀滉大をトレードすべき？残すべき？　米…

プレーオフ進出を逃したニューヨーク・メッツは、来季復活を目指して今オフにチームを再構築する必要がある。その際、エース級の実力者を投手陣に加える上で、32歳の千賀滉大投手がトレード要員になるかもしれない。米メディア『SNY』が報じている。

千賀は今季、4月1日から6月12日までの最初の13登板（計73回2/3）で、防御率1.47（FIP3.24）を記録。わずか被安打51で、まさにエース級のパフォーマンスだった。しかし、6月12日に行われた試合で、一塁カバーに入った際にハムストリングを負傷し、約1カ月離脱することになる。

すると、復帰後7月21日から8月31日までの8登板（計35回2/3）で、防御率6.56（FIP6.11）と悪化。マイナー降格を受け入れる形となり、傘下のチームで出直すことになった。だが、今季中のメジャー復帰は叶わず。同メディアは「結局メジャーに戻れなかったのは深刻なサイン」と危惧している。

とはいえ、同メディアは必ずしも千賀をトレードすべきと見ているわけではない。残すべき理由として「2023年のルーキーイヤーと2025年前半のように、千賀が本調子ならローテーション上位を任せられる投手であるのは確かだ」という考えも持っている。だが、結論としては「外部からエース級の投手を補強したいなら、再構築の中で何かを手放す必要が出てくる。論理的に考えれば、最も現実的な選択肢は、千賀をトレードの駒とすることかもしれない」との見解を示した。

