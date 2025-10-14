大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、クリーブランド・ガーディアンズ所属のスティーブン・クワン外野手の獲得が噂されていた。7月末のトレード期限では動きはなかったが、今オフは可能性があるかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

クワンは今季156試合に出場し、打率.272、11本塁打、56打点といった数字を残している左の好打者。ドジャースは外野陣に故障者や不振選手が目立っていたことなどから獲得候補に挙げられていた。

同メディアは「ドジャースは昨オフマイケル・コンフォート外野手と契約したが、彼は期待外れの成績に終わった。アンディ・パヘス外野手とテオスカー・ヘルナンデス外野手が外野2枠を確保しているものの、ドジャースはチームを補完する信頼できる選択肢が必要だ」と言及。

続けて、「ブリーチャーレポートのザカリー・D・ライマー記者は、クワンを獲得すると予想した」としつつ、ドジャースがエメ・シーハン投手と引き換えにクワンを獲得するトレード案を紹介。合わせて、「7月末のトレード期限を前に、ガーディアンズがクワンをトレードしようとしているとの噂が流れた。実際には何も起こらなかったものの、今オフ中には実際に移籍する可能性がある。一方、ドジャース先発陣は山本由伸らが揃っているため、シーハンは不要な存在だ」と記している。

