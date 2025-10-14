イタリア代表を率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が、FIFAワールドカップ26欧州予選のイスラエル代表戦に向けて意気込みを示した。13日、イタリアメディア『スカイ』が同指揮官のコメントを伝えている。

イタリア代表は現在、欧州予選のグループIでノルウェーに次ぐ2位につけている。4連勝を飾っているものの、予選初戦のノルウェーに0－3で敗れたことが大きく響き、プレーオフ進出が濃厚となっている。

ガットゥーゾ監督は9月6日のエストニア代表戦で代表監督としての初陣を迎え、そこから3連勝を達成。ここまでのチームの歩みを振り返り、「選手たちのトレーニングに取り組む姿勢は素敵なものだ。2カ月前から失敗は許されないとわかっていたが、成長した姿を見ることができてうれしい。改善の余地は残されているが、良い点もたくさんある」と語った。

また、イスラエル代表戦に向けては「彼らは攻撃的なアプローチで臨んでくるだろう」と警戒を口に。現在グループ3位につけるイスラエルもプレーオフ進出を目指しており、白熱した試合が予想される。「エストニア戦とは違うやり方をするつもりだ。まだ我々もプレーオフ進出したわけではないので、彼らに打ち勝つことが必要だ」と意気込みを述べている。

イタリア代表は現地時間14日にイスラエル代表と対戦する。

【動画】イタリアがエストニアに勝利！



