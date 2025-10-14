ふにっと柔らかく、ぷにぷにの感触がクセになるマスコット。小学生や中学生の頃に、お祭りや雑貨店、駄菓子屋などで手にした経験がある人も多いのでは?

今SNSでは、そんなどこか懐かしいマスコットの“人体模型”が話題を呼んでいます。

10月17日から登場する「水に入れると大きくふくらむ 人体模型フィギュアマスコット」。カプセルトイで、価格は1回300円。脳、心臓、胃、肺の4種の形があり、カラーは赤・青・桃の3色で迫力がすごい……!!

カプセルの中に入ったパーツを1週間ほど水に浸けることで、約224%ほど巨大化。一度見たら忘れられない存在感で、ハロウィンパーティーにもぴったりです。

公式が投稿したXのリプライには、「懐かしいなw」「昔あった水で膨らむ系か…臓器は怖いな」と、昔を思い出したりちょっと驚いたりしている人の声や、「これ欲しい」「おおおおお⁉︎」と、熱い思いを表す人のコメントも。

ハロウィン気分を盛り上げたい人も、子どもの頃のようなワクワク感を楽しみたい人も、ぜひチェックしてみては?