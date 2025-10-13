大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、山本由伸投手を筆頭にハイレベルな先発を複数擁している。ただ、先発ローテの頭数が揃っている現状に満足することなく、今オフに新たな先発を確保する可能性があるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

獲得候補に挙がっているのは、ミルウォーキー・ブルワーズ所属のブランドン・ウッドラフ投手。2023年に受けた右肩の手術から今年7月に復帰し、12登板、7勝2敗、防御率3.20といった数字をマーク。9月下旬に背中の故障を理由に再離脱したが、万全なら活躍が見込める好投手だ。

同メディアは「ウッドラフは今冬にフリーエージェント（FA）となり、ミルウォーキーに復帰する可能性は低いと思われる。ブリーチャーレポートのケリー・ミラー記者は最近、ウッドラフにとって最も理にかなった移籍先はドジャースだと評した。スポットラックによると、ウッドラフの契約は2年3400万ドル規模と予想されており、これはドジャースの予算範囲内に収まっている」と言及。

続けて、「ドジャースはスター投手を多数擁しているものの、健康維持に苦戦している。こうした事情を抱える中で、ウッドラフのような投手をFAで獲得し、先発ローテを安定させる狙いがあるかもしれない。ウッドラフは健康であればチームトップ5に入る投手であり、しかも非常に手頃な金額で獲得できるだろう」と記している。

