「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、阪神タイガースが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。

立石正広（たていしまさひろ）

[caption id="attachment_233501" align="aligncenter" width="530"] 創価大の立石正広（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／85kg

・生年月日：2003年11月1日

・経歴：高川学園高‐創価大

今年のドラフトで最大の注目を集めているのが強打の内野手・立石正広だ。主砲の佐藤輝明が将来的なメジャー移籍を視野に入れている阪神タイガースにとって、是が非でも獲得を狙いたい存在だろう。

高川学園高時代には、3年夏に出場した甲子園で一発を放った立石。創価大では1年春からリーグ戦に出場し、2年時から主軸に定着。3年時からは大学日本代表の4番打者を担うなど、早くから大きな注目を集めた。

本職の三塁から二塁へコンバートした今春のリーグ戦では、打率.400（40打数16安打）、5本塁打、16打点、3盗塁と傑出した数字をマーク。

今秋は右足首の靭帯損傷で出遅れ、復帰後には腰を痛めるなどコンディションが心配されるが、評価は不変といえる。

阪神では森下翔太や大山悠輔など、主軸打者をドラフト1位で獲得し、成功を収めてきた。昨年のドラフト会議では、上位3選手を投手に割いており、今年は目玉野手の獲得を狙う可能性も高そうだ。

藤原聡大（ふじわらそうた）

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／75kg

・生年月日：2003年11月20日

・経歴：水口高‐花園大

最速157キロを誇る本格派右腕として、瞬く間に評価を高めている藤原聡大。阪神タイガースのスカウトが熱視線を送る逸材だ。

滋賀県・水口高では2年時まで遊撃手を務め、3年時から投手に本格転向した藤原。花園大に進学後は1年春からリーグ戦に登板した。

同秋には先発に定着し、新人賞を獲得。2年時には全日本大学選手権に出場するなど、下級生時代から実績を積み上げた。

今春のリーグ戦では6試合（38回2/3）を投げ、4勝1敗、防御率1.86、イニング数を大きく上回る50三振を奪った。さらに今秋は、自己最速を更新する157キロを記録するなど、評価が急上昇中。

150キロ超を誇るノビのあるストレートに加え、スライダー、カーブ、スプリットと変化球の質も高く、ドラフト上位候補に浮上している。指名となれば、花園大から初めてのプロ野球選手となるだけに、大きな注目が集まる。

村上裕一郎（むらかみゆういちろう）

[caption id="attachment_234493" align="aligncenter" width="530"] ENEOSの村上裕一郎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／94kg

・生年月日：2001年6月14日

・経歴：宇和島東高‐九州共立大‐ENEOS

社会人を代表する強肩強打の外野手として注目を集める村上裕一郎。阪神タイガースでは左翼のレギュラーが定まっていないだけに、補強ポイントに合致した存在と言えるだろう。

宇和島東高時代には「4番・中堅」として打線を牽引し、3年夏の甲子園に出場。九州共立大では1年秋からリーグ戦に出場し、リーグ通算11本塁打を誇る長距離砲として名を上げた。

大学卒業後は社会人野球の名門・ENEOSに進むと、社会人1年目にして右翼のレギュラーに定着。都市対抗で本塁打を放つなど主要大会で計5本塁打を記録し、最多本塁打賞に輝いた。

社会人2年目の今季は、不振に陥る時期もあったものの、持ち前の長打力と強肩でアピールを続けている。

阪神では、今オフに野口恭佑が戦力外通告を受け、期待の井上広大は伸び悩むなど、右のスラッガー候補の陣容が十分ではない。村上は外野の一角を担うポテンシャルを秘めるだけに、指名候補に挙がりそうだ。

平川蓮（ひらかわれん）

[caption id="attachment_233499" align="aligncenter" width="530"] 仙台大の平川蓮（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投両打

・身長／体重：187cm／91kg

・生年月日：2004年3月31日

・経歴：札幌国際情報高‐仙台大

走攻守揃った外野手として、ドラフト上位候補と目されている平川蓮。近本光司の後釜候補を確立させたい阪神タイガースにとって、狙い目となる存在だろう。

札幌国際情報高時代は投手兼外野手でプレーし、仙台大進学後に野手へ専念。3年春に一塁のレギュラーに定着すると、同秋から外野に回った。

今春のリーグ戦は打率.371（35打数13安打）、1本塁打、8打点、7盗塁の好成績をマーク。今夏の日米大学野球の日本代表にも選出され、打率.375（16打数6安打）、1打点、2盗塁の活躍を見せた。

50メートル走6秒を切る俊足、投手時代に140キロ超を計測した強肩と、抜群の潜在能力を誇る。また、左右両打席で本塁打を放てる打力は、浜風により左打者が不利になる甲子園において大きな魅力といえるだろう。

阪神は不動の正中堅手・近本が、国内FA権を取得している。残留となった場合でも30歳を越えているだけに、次世代の有望外野手を確保しておきたいところだ。

中西聖輝（なかにしまさき）

[caption id="attachment_233507" align="aligncenter" width="530"] 青山学院大の中西聖輝（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：182cm／90kg

・生年月日：2003年12月18日

・経歴：智弁和歌山高‐青山学院大

大学球界を代表する右腕として、ドラフト1位候補に名前が挙げられている中西聖輝。阪神タイガースでは才木浩人のメジャー移籍が取り沙汰されており、獲得を狙いたい存在だ。

智弁和歌山高時代には、3年夏の甲子園で全国制覇を達成した中西。青山学院大では2年春にリーグ戦デビュー。3年時には先発を担うと、春秋合わせて15戦8勝0敗を記録し、チームを日本一連覇に導いた。

今春のリーグ戦では9試合（70回1/3）を投げ、6勝2敗、87奪三振、防御率1.41をマーク。今夏に開催された日米大学野球の日本代表にも選出されると、第2戦の先発マウンドを託され、6回8奪三振1失点と好投した。

今秋もアピールを続けるなど、高校、大学と圧倒的な結果を積み上げ、即戦力の先発投手と高い評価を得ている。

才木のメジャー移籍が控える阪神は、連覇に向けて、盤石な先発陣を形成したいところ。高校時代に甲子園で躍動した右腕に、白羽の矢が立つ可能性もありそうだ。

松下歩叶（まつしたあゆと）

[caption id="attachment_233497" align="aligncenter" width="530"] 法政大の松下歩叶（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／85kg

・生年月日：2003年4月14日

・経歴：桐蔭学園高‐法政大

佐藤輝明がメジャーリーグ挑戦の意向を示すなど、次世代の内野手が補強ポイントになっている阪神タイガース。走攻守で高い能力を持つ法政大の松下歩叶は、うってつけの選手になるだろう。

桐蔭学園高での甲子園への出場経験こそないが、強打の遊撃手として活躍した松下。法政大では2年秋に二塁のポジションを掴み、ベストナインに輝いた。

3年時から三塁にコンバートし、前年から3季連続でベストナインを受賞。特に同秋のリーグ戦では打率.352（54打数19安打）、5本塁打、13打点と長打力を発揮した。

今夏の日米大学野球では日本代表の主将を任されると、打率.318（22打数7安打）、1本塁打、5打点の活躍で大会MVPを獲得。瞬く間に評価を上げ、ドラフト1位候補に浮上している。

三塁を中心に内野の複数ポジションをこなすことができる強打者は、貴重な存在。昨秋のドラフトでは投手中心の指名となっただけに、今秋は松下のような強打者を狙いたいところだ。

