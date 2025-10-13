HANA、セルフラブのメッセージを込めた新曲「My Body」MV公開

ラッパー/シンガーのちゃんみながプロデュースする7人組ガールズグループ・HANAが、新曲「My Body」のMusic Videoを公開した。

HANAは、2ndシングル『Blue Jeans』が、2025年9月10日付のオリコン週間ストリーミングランキングで女性グループ史上初となる8週連続1位を獲得、Billboard JAPAN総合ソング・チャート”JAPAN Hot 100”では今年度最多の総合ポイント・ストリーミングポイントを記録し総合1位を獲得。また、デビューシングル「ROSE」は、2025年10月8日付の”オリコン週間ストリーミングランキング”で女性アーティストの今年度配信楽曲で最速となる累計再生数2億回を突破するなど、今年度リリースと同時に国内外の主要音楽チャートを席巻している。

そんな注目を集め続けるHANAが10月13日（月）に配信リリースした「My Body」は、作詞には前作と同様にMOMOKAが参加しており、”いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”といったメッセージが込められている。自分自身を大切にする、あたりまえだけど忘れてしまいがちな、セルフラブの気持ちを思い出させてくれる楽曲に仕上がっている。

Music Videoは、ビビットなカラーリングに包まれたメンバーが数々の魅力的なロケーションの中で縦横無尽にパフォーマンスをする内容に。メンバーのナチュラルな表情が見られるカットも収録されており、ありのままの自分を大切にするといった精神性が随所に詰め込まれた作品となっている。

＜リリース情報＞

HANA

Digital Single「My Body」

配信中

https://hana-brave.lnk.to/MYBODY

＜ライブ情報＞

HANA 全国ホールツアー

【愛知】2026年3月7日（土）/3月8日（日）

【茨城】2026年3月21日（土）

【東京】2026年3月29日（日）

【福岡】2026年4月3日（金）/4月4日（土）

【広島】2026年4月10日（金）

【岡山】2026年4月12日（日）

【大阪】2026年4月18日（土）/4月19日（日）

【香川】2026年4月26日（日）

【北海道】2026年5月2日（土）

【宮城】2026年5月5日（火・祝）/5月6日（水・祝）

【千葉】2026年5月9日（土）

【兵庫】2026年5月22日（金）/5月23日（土）

【静岡】2026年6月7日（日）

【神奈川】2026年6月19日（金）/6月20日（土）

【京都】2026年6月26日（金）

【東京】2026年7月11日（土）/7月12日（日）

【石川】2026年7月18日（土）

【新潟】2026年7月20日（月・祝）

HANA 公式HP：https://hana.b-rave.tokyo