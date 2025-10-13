アーセナルに所属するノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアは、11月の代表ウィーク明けまで欠場する見込みのようだ。13日、イギリス『BBC』が報じている。

アーセナルでキャプテンを務めるウーデゴーアは、4日に行われたプレミアリーグ第7節のウェストハム戦で先発出場を果たした。しかし相手と接触した影響で左ヒザを痛め、30分で途中交代を余儀なくされた。そしてクラブは5日、同選手が左ヒザ内側側副じん帯を負傷したことを発表していた。

クラブは離脱期間について明かしていなかったが、『BBC』は「11月の代表ウィーク後まで復帰できない見込み」と報道。これにより、ウーデゴーアはプレミアリーグの4試合とUEFAチャンピオンズリーグ（CL）の2試合、カラバオカップ4回戦を欠場する模様だ。

また、11月の代表ウィーク明けの11月23日には本拠地『エミレーツ・スタジアム』でトッテナムとの“ノースロンドン・ダービー”を控えているが、その試合までに復帰できるかは現時点で不透明とされている。

アーセナルは今シーズン、7試合を消化したリーグ戦で勝ち点「16」を獲得し首位に立っており、CLでも開幕2連勝を飾るなど好スタートを切っている。