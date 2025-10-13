乃木坂46井上和「久保史緒里さんのツインテールを引き出せなかった！」『真夏の全国ツアー2025』で実現できなかったことを明かす

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。10月8日（水）の放送では、9月4日（木）～7日（日）に明治神宮野球場で開催された「真夏の全国ツアー2025」東京公演に参加した生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。＜リスナーからのメッセージ＞「東京公演4日間、本当にお疲れさまでした！ にゃん先生のかわいい猫姿を見られたのがとてもうれしかったです！ あと私的には映像で登場した、にゃん先生のツインテール姿にメロメロになってしまいました。後で久保（史緒里）ちゃんのブログを見て知ったのですが、『ツインテールを一緒にしましょう』と誘ったとか？」（東京都）井上：そうなんですよ！ これには裏話がありまして……久保先生のブログで「嬉しかったことたち！！」のなかで「和とおそろっちできたこと！ ツインテール誘われたけど断った！ ごめん！」って書いてくださったんですよ。ブログで私の話題を出してくださったことがまずうれしいんですけど、そうなの断られたの（笑）！私はツインテールでライブをしたことがなかったの。そもそもヘアアレンジをすることがなくて、でも「今年はするぞ！」って意気込んでいたんです。ちょっと話が飛んじゃいますけど、私は昨年の舞台でセーラームーンをやらせていただいて、菅原咲月ちゃんもセーラームーンだった、久保史緒里先生もセーラームーンをやっていた……これは今年3人でツインテールをしないでいつするんだと思って！井上：さっちゃん（菅原咲月）とも「やろうよ！」っていう話になったから「久保さんも言ったらやってくれるかな？」って言っていたんだけど、私も言うのに勇気が必要だったんですよ、久保さんはツインテールとか全然しないから。だから、メイクさんに「久保さんにツインテールをやってほしいんですけど、やってくれるかな？」って話をしたら、「久保ちゃんは多分『いいよいいよ』って言ってくれると思う。でも（実際には）やらないと思う」って言われたの（笑）！「まぁそうか～、でも絶対にやらせよう！」って思ったんだけど、実際に言ったら「あ、う～ん。無理かも！」って言われて“えっ!? 無理かも？ いま断られた!?”みたいな（笑）。ちゃんとフラれましたね……ごめん！ 久保史緒里さんのツインテールを引き出せなかった、本当に申し訳ない！私は、2022年の年越しカウントダウンで「好きというのはロックだぜ！」を披露したときの久保史緒里先生が忘れられなくて。そのときの久保先生がツインテールをしていたんですよ！ それがかわいくて、それも説得の材料にしたの。「あのときの久保さんがめっちゃかわいくて。だから、やりません？』って。だけど「いやぁ、ちょっと無理かな～』って永遠にはぐらかされましたね。悔しい！またライブで引き出したいんだけど、次のライブとなると、もう久保史緒里さんの卒業コンサートになってしまうので、きっとやってくれないだろうなぁ。悔しいな……ちょっと悔いが残りましたね。でも、このことをブログに書いてくれたのがうれしかったし、「ツインテール姿にメロメロになってしまいました」ってメッセージ送ってくれたこともうれしかった♡ ほら「メロメロにしちゃ～うぞ♡」って、さくたん（川﨑桜）の煽りでもありましたし、うれしいね！ ありがとうございます！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info