Mrs. GREEN APPLE「ビール苦手な人でも楽しめる」「フルーティー！」「映えるビール」CM曲担当の新ビールを飲んだ感想は!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

9月28日に配信リリースされた新曲「GOOD DAY」が、大森も出演するキリンビールの新商品「キリングッドエール」のCMソングに起用されています。

10月6日（月）の放送では、同商品の魅力などについて語る場面もありました。

ミセスが出演する、キリンビールの新商品「キリングッドエール」のテレビCMが10月7日よりオンエア。同CMのテーマソングとして書き下ろした最新曲「GOOD DAY」が起用されています。

「キリングッドエール」の“ブランドリーダー”として、同CMに出演する大森のほか、綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが就任しています。

また、ミセスの最新曲「GOOD DAY」のMVにも綾瀬はるかさん、浜辺美波さん、鈴木亮平さんが参加しています。

大森：10月7日に、ついに「キリングッドエール」が発売されるという！ これ、エールビールなんですね！

若井：一足お先に僕たちもいただきましたけども……。

大森：本当に飲みやすい！

若井：めちゃくちゃ美味しいです！

藤澤：そうなのよ！

大森：フルーティーなんですよね！

藤澤：僕、ビール大好きなんですけども。これはビールが普段苦手で……っていう方でも楽しんでもらえるようなスッキリさになってるよね！

大森：僕は「エールビールっていうのがあるんだ！」って、まずそこから知らなかったから。で、飲んでみて「すごい……キリン、本気だ……！」みたいな、それを僕は感じました！

藤澤：中でもすっきり飲めるというか、本当に皆さんが楽しめるビールになってるんだな、って！

大森：パッケージもオレンジで本当にかわいいので！ 映えるビールですね！

番組では他にも、新曲「GOOD DAY」MV撮影秘話などについて語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info