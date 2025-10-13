日本代表は13日、14日に迫ったキリンチャレンジカップ2025 ブラジル代表戦に向け、会場の東京スタジアム（味の素スタジアム）で公式練習を行った。

10日のパラグアイ代表戦は課題だった得点を克服したものの、数少ないチャンスを生かされ2失点。引き分けに終わり、これで3試合勝利なしとなった。日本の守護神・鈴木彩艶は「前回はシュート数が少なかった中、2失点してしまった。明日のゲームでは、よりシュートに対する準備をしっかりやらないといけない。ゼロにこだわり続けながらやりたい」とパラグアイ戦の反省も生かし、明日のピッチに立つつもりだ。

ブラジルは韓国代表戦で5得点を奪い圧勝。シュート本数は14本で枠内が7本、そのうちの5本でゴールネットを揺らしている。明日の一戦でもブラジルの猛攻を受ける時間帯があるかもしれない。鈴木は「普段チーム（パルマ・カルチョ）でもシュートはガンガン飛んでくるので（笑）」と冗談を交えつつ「自分がプレーする機会は増えると思うので、自分の強みを生かせれば」と見据えた。「スピード感、タイミング、テクニック。本当に全てが揃っている。まずはやるべきことをしっかりとやって、しっかり守るというところを意識していきたい」と気を引き締めている。