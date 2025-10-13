大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズに向けて、ロースターの変更を検討している。今回は投打を含めて複数の変更に動く可能性も出てきた。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のパトリック・ウォーレン記者が言及した。

野手ではキム・ヘソン内野手やジャスティン・ディーン外野手がロースター外になる可能性があるという。両選手はポストシーズンで代走として出場し、ともに得点に絡んでいるが、出場機会は限られていた。

一方で、新たに追加される可能性が高いのがエドガルド・エンリケス投手だという。エンリケスはワイルドカードシリーズでロースター入りしていたものの、ディビジョンシリーズでは外れていた。ワイルドカードシリーズ第1戦では8回に登板したものの、連続四球と安打を許して降板している。

他にもロースター変更の可能性があり、ウォーレン氏は「デーブ・ロバーツ監督は他の変更も匂わせており、捕手の起用法の変更も含まれるかもしれない。ウィル・スミス捕手が健康で出場できるため、ベン・ロートベット捕手かダルトン・ラッシング捕手のいずれかがロースターから外れる可能性がある」と言及した。

【関連記事】

【了】