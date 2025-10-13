大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、外野手に故障者や不振選手が相次いだ。ポストシーズンでも不安定なブルペンと並び、今オフの補強ポイントの一つとなっているが、シカゴ・カブスのカイル・タッカー外野手は有力候補かもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

タッカーは今季136試合に出場し、打率.266、22本塁打、73打点といった数字を残している左の強打者。昨オフに結んだ1年1650万ドルの契約が満了するため去就が注目されている。

同メディアは「タッカーが今オフ、最も注目されるフリーエージェント（FA）の一人になることはもちろん、シカゴに復帰する可能性は極めて低いことも周知の事実だ。これはカブス関係者のジェシー・ロジャース記者がXに、タッカーと再契約することは決してないと綴っていたことが一因だ。このニュースを受け、タッカーはキャリアで初めてFA市場に参入する見込みとなる」と言及。

続けて、ドジャース、ニューヨーク・ヤンキース、ヒューストン・アストロズ、サンフランシスコ・ジャイアンツの4球団が有力候補になると予想。ドジャースについては、「今日のFA市場において、ロサンゼルスはあらゆる大物FA選手獲得の最有力候補だ。タッカーも例外ではなく、昨オフに獲得したマイケル・コンフォートの失敗を受けて、ドジャースは再び大きな動きを見せようとしているかもしれない」と記している。

