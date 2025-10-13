今日の運勢は？ ★10月14日（火）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ 今日のあなたの順位は何位…!?

2025年10月14日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月14日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？今は自分自身を丁寧に大切にできるタイミングのようです。無理に外へ愛情を注がなくても、内側に目を向けることで本来の豊かさが満ちていきそうです。自己ケアを意識することで心が整い、自然に優しさや安心感があふれ出し、周りへも穏やかな影響を届けられるようになるかもしれません。小さなバランスを取ることが鍵になりそうです。状況に応じて柔軟に動くことで、無理なく調和が生まれていくかもしれません。忙しさの中にも遊び心や余裕を取り入れることで、物事が自然とスムーズに巡り、心も軽やかに感じられそうです。安心感や安定が強まっていく流れに入って行っています。これまで積み重ねてきた努力や経験が形となり、自分にも周囲にもゆとりをもたらしていくかもしれません。堅実さを大切にすることで心から満たされる実りを感じられるようになりそうです。迷いや選択に揺れる場面があるかもしれませんが、それは自分の本当の気持ちを見つめ直すきっかけになりそうです。周りの期待や流れに合わせるのではなく、自分が心から望む方向を大切にすると、自然と調和のある選択へと導かれるのかもしれません。重く感じていたことから少しずつ解放され、新しい光が差し込み始める時期のようです。終わりを迎えた出来事の中に学びや気づきがあり、それが次の希望へとつながっていくかもしれません。小さな前進を積み重ねることで、心が軽くなり未来への道が開けていきそうです。静けさの中に大切な答えが隠されているようです。外に求めるよりも自分の直感や心の声に耳を澄ませることで、自然と進むべき方向が見えてくるかもしれません。落ち着いた姿勢を保つことで物事が澄んで見え、安心感と共に調和の取れた選択につながっていきそうです。思うように進まない状況の中にも大切な学びが隠されているようです。立ち止まることで普段は気づけない視点や新しい可能性が見えてくるかもしれません。焦らず受け入れる姿勢を持つことで、やがて状況が自然と動き出し、次の流れへとつながっていきそうです。新しい一歩を踏み出す前に、少し立ち止まって準備を整える時期のようです。焦らずに自分の想いや計画を見直すことで、より確かな方向性が見えてくるかもしれません。小さな工夫や視点の切り替えが、未来への可能性を広げるきっかけとなりそうです。過去の出来事にとらわれすぎず、新しい流れを受け入れる準備が整いつつあるようです。まだ気づいていない可能性や学びが静かに芽生えていて、それを認めることで次の扉が自然と開いていくのかもしれません。柔らかい心で振り返ることが、未来への進展を後押ししてくれそうです。物事の進みがゆるやかに感じられるかもしれませんが、その分じっくり整える時間が与えられているようです。焦らずに今できることを丁寧に積み重ねることで、次の流れがスムーズに動き出す準備につながっていくのかもしれません。内側を整えるほどに、未来の展開は自然と加速していきそうです。協力や学び合いが鍵となる流れが訪れているようです。自分一人で抱え込むよりも、人とのやり取りや意見の交換を大切にすることで、新しい発想や可能性が広がっていくかもしれません。努力の積み重ねが認められ、信頼や成果につながる兆しも見えてきそうです。今まで慣れ親しんだものから静かに距離を置き、新しい可能性へと意識が向かっていく時期のようです。手放すことに少しの寂しさがあっても、それはより大きな喜びや充実を迎えるための準備なのかもしれません。心の声に従うことで、未来に希望を感じられる道が自然と開けていきそうです。心の中にさまざまな夢や可能性が広がっているようです。どれを選ぶか迷う瞬間もあるかもしれませんが、その中にあなたの願いを叶えるきっかけが隠されているのかもしれません。理想を描くことで気持ちが前向きになり、未来への道が少しずつ形になっていきそうです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入り。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/