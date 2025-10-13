ブラジル代表は13日、14日に迫ったキリンチャレンジカップ2025 日本代表戦に向け、会場の東京スタジアム（味の素スタジアム）で公式練習を行った。
カルロ・アンチェロッティ監督を中心とした円陣からスタート。練習は冒頭15分公開となり、ストレッチやセンターサークル内でのボール回しで調整した。
日本対ブラジルの一戦は、東京スタジアムにて10月14日（火）19時30分キックオフ。試合の模様はテレビ朝日系列で全国生中継、TVerとABEMAで生配信される。
