大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはレギュラーシーズン終盤から、第3捕手のベン・ロートベット捕手が存在感を高めている。一方、第2捕手のダルトン・ラッシングは今後の見通しが不透明な状況になってきているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ドジャース捕手陣は9月上旬に正捕手のウィル・スミス捕手が右手故障を負うと、直後にはラッシングも右膝を痛め故障者リスト（IL）入り。これにより、第3捕手のロートベットにチャンスが巡ってきたが、同選手は安定感のある守備などが評価され出場機会を増やしている。

同メディアは「スミスの回復がポストシーズンまで長引く中、ラッシングはベンチに置かれた。代わりに起用されたのは、誰も予想していなかった選択肢であるロートベットだった。今やロートベットのロースター入りこそが、ラッシングの将来像を根本から変える可能性を秘めている」と言及しつつ、来季はマイナー暮らしが長くなる、他ポジションへのコンバートが行われるといった展開を予想。

また、「最後の可能性として、ラッシングがトレード要員として提示されるシナリオが考えられる。今季は期待外れだったが、彼は依然として高い伸びしろと途方もないポテンシャルを秘めている。これらは彼を保持する理由にはなるが、ドジャースはロースターのニーズにより適合する戦力とのトレードを試みるかもしれない」とも指摘している。

