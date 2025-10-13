バルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルに戦列復帰の目処が立ったようだ。12日、スペイン紙『アス』が伝えている。

今シーズンからバルセロナの背番号「10」を継承し、ラ・リーガ開幕からの3試合で2ゴール3アシストと結果を残していたヤマル。しかし、先月のFIFAワールドカップ26欧州予選で鼠蹊部の痛みを抱えながらプレーすると、その後に行われた公式戦4試合を欠場。先月末に戦列復帰を果たしたが、恥骨の痛みが再発したことによって現地時間5日のラ・リーガ第8節セビージャ戦を欠場し、スペイン代表活動にも不参加となった。

2週間から3週間程度の離脱が見込まれていたヤマルだが、その後は順調に回復している模様。『アス』が報じたところによると、現地時間15日水曜日の全体トレーニングに合流する予定で、コンディション面に問題がなければ、18日のラ・リーガ第9節ジローナ戦に数分間出場する可能性があるという。クラブとしては26日に控える“宿敵”レアル・マドリードとのエル・クラシコまでに同選手をトップコンディションまで戻したいと考えており、今後も慎重にプレー時間を管理していくようだ。

また、スペイン代表MFフェルミン・ロペスとブラジル代表FWハフィーニャの2選手についても復帰に近づいているとのこと。一方で、スペイン代表MFダニ・オルモもヒラメ筋の負傷によって3週間から4週間程度の離脱を余儀なくされる見込みで、スペイン代表GKジョアン・ガルシアとともにエル・クラシコを欠場する可能性が高いと報じられている。

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節で王者パリ・サンジェルマン（PSG）に敗れ、今シーズンの公式戦初黒星を喫したバルセロナは、続くセビージャ戦で1－4と大敗。ラ・リーガ首位の座をレアル・マドリードに明け渡すこととなった。若きエースであるヤマルの復帰が近づく中、ジローナ戦で自信を取り戻し、良い状態で宿敵との大一番に臨むことができるだろうか。

【ハイライト動画】ヤマル欠場のバルセロナがセビージャに大敗