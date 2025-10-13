大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発からリリーフに配置転換された佐々木朗希投手の好投が続いている。今季序盤の苦戦から見事に立ち直った形だが、ここまでの道のりには数々の苦労があったようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

今季の佐々木は先発としてなかなか結果を残せない中、右肩のインピンジメント症候群により5月中旬に離脱。ただ、リリーフとしてメジャー復帰を果たした9月以降は好調で、直近で登板した日本時間10日のフィラデルフィア・フィリーズでは3回無失点、被安打0、2奪三振とロングリリーフもこなしている。

同メディアは「ここまでの道のりは決して平坦ではなかった。ESPNのジェフ・パッサン記者は、チームが佐々木の信頼を得るには時間と熟考が必要だったと報じた」としつつ、「アンドリュー・フリードマン編成本部長ら球団幹部は数か月にわたり、佐々木が信頼を容易に与えないことを認識しながらも、彼の信頼を得るために尽力してきた。マイナーに転落したとしても信頼は失われないと伝えていた」というパッサン記者の報道を紹介。

続けて、「ドジャース投手陣が実施した変更は明らかに効果を上げている。ロブ・ヒル投手ディレクターは特に大きな役割を果たした。2022年と2023年の映像を見た後、ヒルのチームは佐々木の投球姿勢に調整を加え、骨盤の回転が早くなるのを遅らせられるようにした」と記している。

