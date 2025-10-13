日本サッカー協会は13日、キリンチャレンジカップ2025で日本代表が対戦するブラジル代表の来日メンバーと背番号を発表した。
日本対ブラジルの一戦は、東京スタジアム（味の素スタジアム）にて10月14日（火）19時30分キックオフ。試合の模様はテレビ朝日系列で全国生中継、TVerとABEMAで生配信される。
▼GK
23 ジョン・ビクトル（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
1 ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
12 ベント（アル・ナスル／サウジアラビア）
▼DF
6 ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
14 ファブリシオ・ブルーノ（クルゼイロ）
13 パウロ・エンリケ（ヴァスコ・ダ・ガマ）
16 カイオ・エンリケ（モナコ／フランス）
3 ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
4 エデル・ミリトン（レアル・マドリード／スペイン）
24 カルロス・アウグスト（インテル／イタリア）
2 ヴィチーニョ（ボタフォゴ）
15 ルーカス・ベラウド（パリ・サンジェルマン／フランス）
▼MF
5 カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
17 ジョエリントン（ニューカッスル／イングランド）
11 ルーカス・パケタ（ウェストハム／イングランド）
8 ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル／イングランド）
25 ジョアン・ゴメス（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
18 アンドレ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
▼FW
9 リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
21 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
7 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）
19 ルイス・エンヒキ（ゼニト／ロシア）
10 ロドリゴ（レアル・マドリード／スペイン）
26 イゴール・ジェズス（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
22 ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）
20 エステヴァン（チェルシー／イングランド）