「筋肉体操」で再ブレイク！武田真治「世間様から“筋肉キャラ”みたいな肩書がいただけたなら…」

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、バラエティ番組「めちゃ×2イケてるッ！」（フジテレビ系）で長年レギュラーメンバーとして共演していた武田真治さんと鈴木紗理奈さん。ここでは、「みんなで筋肉体操」（NHK総合）がきっかけで“筋肉キャラ”として再ブレイクした武田さんが、当時の心境を語りました。

◆武田「勘違いをしていた時期があった」

鈴木：シンディ（武田さんの愛称）は、今後この10年どんなキャリアを歩んでいこうと考えてる？

武田：こればっかりはね……勘違いしちゃいけないなと思うのは、やっぱり、昔はちょっと勘違いをしていた時期があったと思うの。

鈴木：あれね、ピチTのフェミ男ブームの頃やろ？

武田：当時は勘違いしていることにも気づいてない（笑）。

鈴木：ハハハ。まあ時代をつくった人やからな、勘違いしていてもいい。

武田：だから、やりたいことと求められることのバランスというか、そこを見誤りたくないなと思ってる。前までは、どんなにお金にならなくても“自分がやりたいことをやりたい！”と思っていたけど、今はもうそのバランスが取れないというか、夢だけ見る年齢ではないなと思ってるから……。

鈴木：だから、（やりたいことも）仕事にしていくってことやね。

武田：そうだね。仕事に落とし込めないのは、今だと独りよがりで良くないというか……そう思うようになったのは、やっぱり家族を持ったからかなって。

鈴木：養うことに対する責任感みたいなのも出てきたってことやね。

武田：そういうことなのかな？ 遅いくらいだと思うんだけどね、52歳で感じるなんて。

鈴木：じゃあ、筋肉オバケもやっていくと。

武田：まぁ、そうだね（笑）。筋トレも続けていくよね。

鈴木：おぉー。

武田：筋トレも「めちゃイケ」がずっとイジってくれていたなかで、「めちゃイケ」が終わったのが2018年3月で、「みんなで筋肉体操」（以下：筋肉体操）が始まったのが2018年8月なのよ。

鈴木：へぇ～！

武田：それで（筋肉体操が）バズったでしょ。でも、（自分のなかでは）飽きていたというか“今さら？”っていうのはあったんだよね。だけど、そこで1個、世間様から“筋肉キャラ”みたいな肩書がいただけたなら、それはもうやっていくしかないし、もしかしたら、さっきもチラッと出たピチTを着ていた武田とのギャップを面白がってくれているのかなって……。だから、求められていることは、ちゃんと全うしたいなと思ってる。

＜番組概要＞

番組名：TOKYO SPEAKEASY

放送日時：毎週月-木曜 25:00～26:00

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/speakeasy/

番組公式X：@TokyoSpeakeasy