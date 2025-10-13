今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月13日（月・祝）～10月19日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月13日（月・祝）～10月19日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、新しいことがしたくなって物欲も高まるタイミング。買い物をするときは散財しすぎないようにしましょう。しかし、本当に好きなものが買えると気持ちが前向きになり、仕事なども頑張れるので良いかも。恋愛面は、会えない時間が続いても落ち込まないことが大切です。相手が取り組んでいるものを応援すると◎曖昧だったものが具体的になって、意思も強くなるようです。パートナーや恋人と話すときは、少し口調がキツくなってしまいそうなので気をつけて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。