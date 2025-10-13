「顕著な要因だった」大谷翔平、ポストシーズンでの二刀流出場は推奨でき…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、フィラデルフィア・フィリーズとのディビジョンシリーズで、初めてポストシーズンでの先発登板を果たした。しかし、打者・大谷としては精彩を欠く結果となり、二刀流の難しさを露呈している。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。

フィリーズとの初戦、大谷は6回（89球）を投じ、被安打3、奪三振9、与四死球2、失点3の内容で勝利投手に輝いた。しかし、打者・大谷は三振4、四球1という結果に終わっている。

この成績にデーブ・ロバーツ監督は「翔平が投球する日は、当然のことながら、投球に多くの負担がかかる。この日は、クリストフェル・サンチェス投手の調子が良かったこともあるが、3点を失ったイニングを乗り切り、投球に集中しようとしたことが、打撃にも何らかの影響を与えたと思う」と語った。

大谷の二刀流についてボレリ氏は「今季、彼が先発登板した試合や、その翌日の試合では、打席で苦戦する場面が見られた。特に、二刀流に復帰した初期の頃は、より顕著な要因だった。ドジャースは大谷の登板間隔を長く取り、休養日の前に先発登板を集中させることで、この問題に対応していた」と言及した。

【関連記事】

【了】