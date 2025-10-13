FIFA U－20ワールドカップチリ2025・準々決勝が11日と12日に行われた。

ナイジェリア代表を下して準々決勝に進んだアルゼンチン代表は、メキシコ代表と対戦。立ち上がりの9分にマヘル・カリゾの得点で先制に成功すると、56分にはマテオ・シルヴェッティがスピードを生かした抜け出しから追加点を奪う。後半アディショナルタイムにはメキシコ代表の3選手が退場する荒れた展開となったものの、2－0で勝利したアルゼンチン代表が準決勝に駒を進めた。

南アフリカ代表を破ってベスト8に駒を進めたコロンビア代表は、スペイン代表と激突。38分にネイセル・ビジャレアルのゴールでスコアを動かしたコロンビア代表だったが、56分と60分に続けて失点を喫し、5分間で逆転を許してしまう。それでも直後にビジャレアルの得点で追いつくと、89分にもビジャレアルがハットトリックを達成する勝ち越し弾をマーク。シーソーゲームを3－2で制したコロンビア代表が準々決勝を突破している。

韓国代表に勝利してベスト8に進出したモロッコ代表は、アメリカ代表と対戦。31分の先制後に一度はPKで追いつかれたものの、66分にオウンゴールで再びリードを奪い返す。さらに87分、相手守備陣のミスを起点にジェシム・ヤシンが追加点をゲット。終了間際に勝負を決める3点目を挙げ、3－1で勝利したモロッコ代表がベスト4に進んだ。

準々決勝で日本代表を撃破したフランス代表は、ノルウェー代表と激突。19分にサイモン・ブアブレが先制点を決めると、37分にもブアブレが追加点を記録。だが、83分にラスムス・ホルテンに1点を返されると、以降はノルウェー代表のパワープレーに押し込まれる時間が続く。それでも最後までリードを守りきり、フランス代表が2－1で準決勝に勝ち進んでいる。

各試合の結果と準決勝の組み合わせは以下の通り。

準々決勝の結果

▼11日開催

U－20メキシコ代表 0－2 U－20アルゼンチン代表

U－20スペイン代表 2－3 U－20コロンビア代表

▼12日開催

U－20アメリカ代表 1－3 U－20モロッコ代表

U－20ノルウェー代表 1－2 U－20フランス代表

準決勝の組み合わせ

▼15日開催

U－20アルゼンチン代表 vs U－20コロンビア代表

U－20モロッコ代表 vs U－20フランス代表