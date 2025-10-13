国指定の重要文化財を含む有形無形の文化財が数多く存在し、歴史の面影が色濃く残る東京都府中市(ふちゅうし)。「府中」という地名は、奈良・平安時代に武蔵国を治めていた役所である国府が、この地に置かれていたことに由来するのだそう。

今回紹介するのは、例年文化の日に開催される「府中刑務所文化祭」。地域社会に貢献し交流する場として実施され、地元でも人気を誇るイベントです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は府中市のイベント「第50回 府中刑務所文化祭」の詳細と、返礼品について調べてみました!

普段見られない刑務所内見学も! 「第50回 府中刑務所文化祭」について

第50回 府中刑務所文化祭

・開催日時：令和7年11月3日(月・祝)午前9時～午後3時

・開催場所：府中刑務所(東京都府中市晴見町4-10)

・アクセス：【公共交通機関】JR武蔵野線「北府中駅」下車徒歩10分

JR中央線「国分寺駅」、京王電鉄京王線「府中駅」から京王バス寺91系統国分寺線で「晴見町」停留所下車徒歩5分

JR中央線「国立駅」から京王バス国03系統国立(東芝)線で「東芝前」下車徒歩10分

※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・参加費：無料

毎年文化の日に、地域社会に貢献する場として、また地域の人々との交流の場として、府中刑務所で開催される「府中刑務所文化祭」。まちの秋を彩る代表的なイベントの一つです。

50回目を迎える本イベントは、一日所長に澤穂希(さわほまれ)さんを迎えます。刑務所内を見学したり、全国の刑務所内で受刑者によって作られた家具や雑貨などを購入したりできるほか、性格検査やちびっこ刑務官体験、ポーチ絵付け体験など、催しも盛りだくさん! キッチンカーの出店もあり、一日を存分に満喫できるイベントです。主な内容は下記の通りです。

・刑務作業製品販売

・刑務所製パン販売

・刑務所内見学

・ちびっこ刑務官体験 ほか

府中刑務所では、武蔵国 府中大使である「刃牙」シリーズの作者の板垣 恵介先生や、府中市を拠点とするラグビーのトップチーム「東芝ブレイブルーパス東京」、「東京サントリーサンゴリアス」とコラボレーションした刑務所作業製品も製作。

府中市と府中刑務所は、受刑者が二度と犯罪に手を染めないための再犯防止に関する取組を協力して行っており、府中刑務所で作られた刑務作業製品はふるさと納税返礼品として受け取ることもできます。

自治体からのメッセージ

府中刑務所では、受刑者が二度と犯罪に手を染めることがないよう、刑務作業、職業訓練、各種指導等を通じて改善更生や社会復帰を図り、再犯防止に努めています。再犯防止の推進は、国民が犯罪被害を受けることを防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現につながっています。

「府中刑務所文化祭」は、毎年行っている市民参加型の矯正展です。当日は、矯正行政の現状と重要性について広く知っていただくため、広報資料の展示や刑務所作業製品の展示即売のほか、今年は、地元府中市出身の元サッカー日本女子代表の澤穂希氏を一日刑務所長としてお迎えし、さらに、「調布FM放送」全面協力のもとに始まった受刑者だけしか聴くことができない「けやきの散歩道」の公開録音など、さまざまなイベントを予定しています。また、普段はご覧いただけない刑務所の中が一般公開されますのでご来場ください。

府中刑務所で作成された刑務所作業製品は、府中市のふるさと納税返礼品としても取り扱われています。文化祭にご参加いただけない方は、府中市のふるさと納税返礼品として刑務所作業製品を手にすることができます。ぜひ、ホームページをご覧ください。

府中市のふるさと納税返礼品について

府中市は、ラグビートップ2チームの活動拠点であることから、「ラグビーのまち」としてさまざまな事業を展開しています。

「ラグビーのまち」と府中刑務所がコラボレーションした、府中市ならではの返礼品を紹介します。

【府中刑務所作業製品】ラグビーチームコラボトートバッグ

・提供事業者：特定非営利活動法人 府中観光協会

・サイズ：横30cm×高さ45cm×奥行15cm

・寄附金額：2万1,000円

東京都府中市のラグビートップ2チーム「東芝ブレイブルーパス東京」と「東京サントリーサンゴリアス」のチームロゴがデザインされたトートバッグです。国産の最高級綿帆布生地ブランド「富士金梅(R)」の#8000撥水(8号帆布)と#5000(11号帆布)を使用。内バックは保冷バッグなので、お弁当入れやランチバッグとしても重宝します。

【府中刑務所作業製品】ラグビーコラボサコッシュ

・提供事業者：特定非営利活動法人 府中観光協会

・サイズ：横23.5cmくらい×高さ15cmくらい、マチなし、内側4ポケット付

・寄附金額：1万1,000円

「東芝ブレイブルーパス東京」と「東京サントリーサンゴリアス」のチームロゴがデザインされたサコッシュです。国産の最高級綿帆布生地を使用。ラグビーの試合チケットがちょうど入るサイズで、試合観戦の際、場内で使うのにピッタリ!

今回は東京都府中市のイベント「第50回 府中刑務所文化祭」と返礼品を紹介しました。普段見ることのできない刑務所内の見学や子どもの刑務官体験のほか、府中刑務所で作られた刑務作業製品や刑務所製パンを購入することもできる、府中市の中でも毎年の人気イベントです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者