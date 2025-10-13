「お前のせいでこうなってんだぞ!」あの、スタッフからの“絶賛”に喜べなかったワケ

歌手でタレント・あのが7日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。日本武道館ライブの打ち上げの様子を明かした。

あの「僕、調子いいです!」で拍手喝采も…

9月3日に、自身初の日本武道館ライブ「呪いをかけて、まぼろしをといて。」を開催したあの。最近、スタッフたちと打ち上げをしたそうで、「武道館がどうだったとか話せてなかったから。お店を貸し切っていただいて」と回顧。仕事終わりに合流したものの、「ことごとく食べれないものが次々と出てきた」とぼやき、「さすがにわかるじゃん? 僕の食べれないものなんて。“チームあの”なのに、なぜ……」と苦笑い。極度の偏食で知られるあのだが、「一味をちまちま舐めて。そのあと終盤にもつ鍋がきて。汁が大好きなので、ずっと汁飲んでた」と打ち明けた。

あのは、何も食べられなかった一方で、「すごい良いチームなんですけど。ホールツアーの話だったり、武道館の話だったり、反省点を話し合ったり」と充実した時間を過ごせた様子。打ち上げの最後は、一本締めをやることになったそうで、「つらいことばっかりじゃないよっていうのを伝えたくて。最近のよかった話をいっぱいしたの」と語り、「“僕、調子いいです!”って言ったら、パチパチパチって拍手喝采で」「ずっとみんな拍手してくれて。あの! あの! みたいな。すごい温かかったの。よかったと思って」と感無量で振り返った。

その後、いざ一本締めをやろうと構えたあの。しかし、先に「お手を拝借!」という声が上がってしまい、「“お手を……”って言ったら、ヨー! パン! ってされて」「僕は一人だけ取り残されて……。みんなめっちゃ拍手して、“締まりましたね! よかった、よかった!”とか言ってて」と恨み節。スタッフは、「あのちゃんが締めのあいさつするなんて……。感慨深いよ、感動しちゃうよ」と感極まっていたというが、「お前のせいでこうなってんだぞ! って思いながら。なんか感動した～とか浸ってて。全然気持ちよくない終わりで帰りました」と笑いながら明かしていた。

2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。

