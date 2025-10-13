FIFAワールドカップ26欧州予選・グループGの第8節が12日に行われ、オランダ代表とフィンランド代表が対戦した。

ここまで5試合を消化した欧州予選で4勝1分を記録し、勝ち点「13」のグループG首位を走るオランダ代表。2大会連続のワールドカップ出場を目指して無敗を維持する同国代表が、ホームでフィンランド代表を迎え撃つ第8節へと臨む。指揮官を務めるロナルド・クーマン監督は、フレンキー・デ・ヨングやメンフィス・デパイを先発に起用した。

試合は立ち上がりの8分にオランダ代表がスコアを動かす。敵陣左サイドでのボール奪取から攻撃に転じると、テンポの良いパスワークでフィンランド代表のプレスを翻弄。ジャスティン・クライファートがペナルティエリア手前に繋ぎ、ドニエル・マレンがデパイとのワンツーでボックス正面に回り込む。浮き球をダイレクトで振り抜くと、豪快な一撃がGKの手を弾いてゴールイン。鮮やかなミドルシュートでオランダ代表が先制した。

さらに16分、マレンが相手陣内右サイドで倒されフリーキックを獲得。キッカーを務めたデパイが右足でアウトスイングのクロスを蹴り入れると、ゴール前に飛び込んできたフィルジル・ファン・ダイクが頭で合わせる。倒れ込みながら合わせたヘディングがネットを揺らし、ホームチームが追加点をマークした。

攻勢を強めるオランダ代表は、37分にクライファートの放ったシュートがマーカーの手に接触。主審はすぐさま笛を吹き、PKの判定を下す。デパイがペナルティスポットに立ち、GKとの駆け引きを制して冷静にシュート。ゴール右下に流し込んで3点目を挙げた。

その後、84分にコーディ・ガクポが強烈なミドルシュートでニアを射抜いて4点目を記録。結局、そのまま試合は4－0で終了し、オランダ代表が3ポイントを積み上げた。次節は14日に行われ、オランダ代表はアウェイでポーランド代表と対戦。フィンランド代表はホームでマルタ代表と対戦する。

【スコア】

オランダ代表 4－0 フィンランド代表

【得点者】

1－0 8分 ドニエル・マレン（オランダ代表）

2－0 17分 フィルジル・ファン・ダイク（オランダ代表）

3－0 38分 メンフィス・デパイ（PK／オランダ代表）

4－0 84分 コーディ・ガクポ（オランダ代表）