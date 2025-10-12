◆ 「もう超えると思ったら絶対に還るんだというのが走る前から…」

日本ハムは12日、オリックスとの「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」第2戦（エスコンF）に5－4で勝利し、2連勝でファイナルステージ進出を決めた。2点を追う8回裏、二死一・二塁からレイエスが右翼フェンス直撃の適時打を放ち、二塁走者・細川凌平が還り同点。さらに一塁走者・矢澤宏太も本塁に生還し、逆転に成功した。

逆転をもぎとった矢澤の好走塁に、12日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・坂口智隆氏は「もちろんスタート切っているというのもあるが、自分で判断していますよね。もう超えると思ったら絶対に還るんだというのが走る前からあるし、シンプルに足が速いからランナーコーチに頼りすぎない。普段の走塁への自覚が出たプレーだと思う。大きな走塁ですね」と評価した。

解説の平石洋介氏は「もちろん外野もカウント3-2になった時点で長打ケアしますよね。この時レイエスが打者ということは一塁になかなか飛んできづらいので、一塁手も一塁走者を釘付けにしたくて、牽制に入る振りとかしてできることをやっていたんですよ」と分析し「その中で矢澤が可能な限りもう一歩、もう半歩と出ていて、これが素晴らしかった」と称賛した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』