大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ブルペン陣に故障者や不振選手が相次ぎ苦しむ時間を長く過ごした。今オフの移籍市場では一番の補強ポイントとされているが、ニューヨーク・メッツのタイラー・ロジャース投手はいい買い物になり得るかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ロジャースは今季開幕時点ではサンフランシスコ・ジャイアンツ所属だったが、7月末に1対3のトレードでメッツへ移籍。2球団合計で81登板、4勝6敗32ホールド、防御率1.98といった数字を残している。

同メディアは「複数の球団から関心が集まるだろう。どの球団も重要な場面で起用できる信頼できるリリーフを必要としているからだ。そして、ブリーチャーレポートのケリー・ミラー記者は、前年度ワールドシリーズ王者のドジャースが最も適していると考えている」と言及しつつ、「耐久性と信頼性は、2025年のドジャースのブルペンを形容する言葉として到底思い浮かばない。だからこそ、彼らがロジャースを今冬の最優先補強候補とする理由が容易に理解できる」というミラー記者の見解を紹介。

続けて、「ドジャースは昨オフ、かつてエリートクローザーだったタナー・スコット投手と4年7200万ドルの契約を交わした。しかし、今季の彼はチームにとって大惨事となった。だからこそ、チームは今季成績に関わらず、今オフにブルペンの補強を急ぐだろう」と記している。

