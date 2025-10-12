大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのクレイトン・カーショー投手は、フィラデルフィア・フィリーズとのディビジョンシリーズ第3戦に登板し、2回を投げて失点4で降板した。カーショーに対しては、チーム内から援護の声が上がっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のバレンティナ・マルティネス記者が報じた。

第3戦でドジャースは山本由伸投手を先発として送ったが、4回で3点を失い、期待された役割を果たすことができなかった。さらに、7回にはカーショーがリリーフ登板したが、2回を投げて4点を失う乱調で試合は2-8でドジャースは敗戦を喫した。

カーショーは試合後、「良い球が投げられなかった。制球に苦しんだし、楽しい登板ではなかった」と振り返っている。デーブ・ロバーツ監督も「今日はスライダーが良くなかった。スライダーが決まらないと、彼の持ち味が出ない」と語った。

肩を落とすカーショーについて、ムーキー・ベッツ内野手は「たった2イニングで彼のキャリアがどうこう言われる筋合いはない。彼は必ず殿堂入りする選手で、銅像がドジャー・スタジアム前に建つべき存在だ。2イニングでそれを台無しにするなら、野球を知らないということだ」と言及した。

【関連記事】

【了】